Украина исключает возможность РФ участвовать в миссии ООН на Донбассе

При этом Украина исключает шанс участия России в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Такое заявление сделал министр обороны Украины – С. Полторак – в процессе встречи с министром обороны Канады Харджитом Саджаном. Такие данные распространила пресс-служба Минобороны.

Также известно, что в ходе встречи обсуждалась и тема внедрения миссии миротворцев ООН на территории Донецкой, а также Луганской областей. Украина исключает возможность участия России в предстоящей миссии. Миссия на Донбассе возможна лишь с поддержкой наших международных друзей - заявил Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, Россия высказалась по поводу размещения на Донбассе миссии ООН.