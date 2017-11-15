13:25 15.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина исключает возможность РФ участвовать в миссии ООН на Донбассе

 Степан Полторак добавил, что миссия миротворцев ООН должна быть развернута на всей оккупированной территории Донбасса.

Украина исключает возможность РФ участвовать в миссии ООН на Донбассе

При этом Украина исключает шанс участия России в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Такое заявление сделал министр обороны Украины – С. Полторак – в процессе встречи с министром обороны Канады Харджитом Саджаном. Такие данные распространила пресс-служба Минобороны.

Также известно, что в ходе встречи обсуждалась и тема внедрения миссии миротворцев ООН на территории Донецкой, а также Луганской областей. Украина исключает возможность участия России в предстоящей миссии. Миссия на Донбассе возможна лишь с поддержкой наших международных друзей - заявил Полторак.

Как сообщал УРА-Информ, Россия высказалась по поводу размещения на Донбассе миссии ООН.


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