Швеция поддерживает привлечение миротворцев ООН на Донбасс, - Полторак

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Украины на странице в Facebook.

Как известно, министр обороны Украины Степан Полторак совершил рабочую поездку в Канаду, где встретился в Ванкувере с министром обороны Королевства Швеция Петером Хульквистом. В частности, стороны двух государств обсудили вопросы углубления военного сотрудничества в сфере обороны.

При этом Полторак заявил, если Королевство Швеции присоединиться к операции" Unifier - это послужит наращиванию оперативных возможностей, а также достижению совместимости с евроатлантическими стандартами.

Напоследок украинский министр сообщил, что в ближайшие время в Украину приедет руководитель оборонного ведомства Швеции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Швеция намерена взыскать с КНДР долг, появившиеся у страны 43 года назад. В данный момент сумма задолженности вместе с процентами составляет порядка 2,7 млрд шведских крон.