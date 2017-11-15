Путин поддержал начало обмена пленными на Донбассе

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками. Глава государства пообещал сделать для этого все возможное и поговорить с руководством республик.
Соответствующие данные передают украинские СМИ.
Об этом Путин договорился с Виктором Медведчуком. В ходе встречи украинский депутат заверил, что обмен произойдет согласно минским договоренностям, обмен пленными должен идти по принципу всех на всех.
"Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики", - отметил президент РФ.
Медведчук также отметил, что в случае согласия обмен можно провести до рождественских праздников.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства отметил, что сейчас обсуждает вопрос касательно освобождения заложников. Данный вопрос - один из первых – на встрече с мировыми лидерами. Работа по освобождению всех заложников с оккупированных Россией территорий – это один из первых приоритетов нашей страны.