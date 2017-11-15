14:23 15.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100179136:nastya

Путин поддержал начало обмена пленными на Донбассе

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении обмена пленными между Украиной и Донецкой и Луганской республиками. Глава государства пообещал сделать для этого все возможное и поговорить с руководством республик.

Путин поддержал начало обмена пленными на Донбассе

Соответствующие данные передают украинские СМИ.

Об этом Путин договорился с Виктором Медведчуком. В ходе встречи украинский депутат заверил, что обмен произойдет согласно минским договоренностям, обмен пленными должен идти по принципу всех на всех.

"Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики", - отметил президент РФ.

Медведчук также отметил, что в случае согласия обмен можно провести до рождественских праздников.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства отметил, что сейчас обсуждает вопрос касательно освобождения заложников. Данный вопрос - один из первых – на встрече с мировыми лидерами. Работа по освобождению всех заложников с оккупированных Россией территорий – это один из первых приоритетов нашей страны. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив