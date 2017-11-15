Парубий призывает ЕС поддержать "план Маршалла" для Украины

С таким призывом в среду, 15 ноября, во время встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханесом Ганом, обратился председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Глава парламента убежден, что четко определенный план внедрения такого проекта и внешняя поддержка будет способствовать организации работы Верховной Рады в направлении выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Вместе с тем комиссар ЕК считает, что необходимо определить конкретный план и конкретные даты по выполнению дорожной карты по имплементации Соглашения об ассоциации. По его словам, граждане Украины должны отслеживать, что сделано и что предстоит сделать. Это большая длинная работа, но главная ее цель заключается в создании сильной и несокрушимой связи с ЕС, - подчеркнул он, добавив, что по его убеждению, важно, чтобы дорожная карта, где будут вписаны сроки исполнения и определенные действий, также была принята Верховной Радой Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 ноября в Литве представили план финансовой помощи Европейского союза Украине, неформально называемый " новым планом Маршалла".

В документе говорится, что в течение 10 лет политики предлагают выделить Украине начиная с 2018 года 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.