Митчелл заявил о готовности США ужесточить санкции против России

Во время встречи обсуждался комплекс вопросов двусторонних отношений между Украиной и США. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники также скоординировали приоритетные шаги в рамках их укрепления.

Вместе с тем Митчелл заявил о готовности Штатов ужесточить санкции против России. Он подчеркнул важность визита в Украину и заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны.

Помощник госсекретаря США подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, ужесточить цену для Москвы за продолжение агрессии против украинского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину во вторник, 14 ноября, с визитом прибыл заместитель главы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Уэсс Митчелл. Он приехал для переговоров с руководством страны.