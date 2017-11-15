22:32 15.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Митчелл заявил о готовности США ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 15 ноября, провел встречу с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона по вопросам Европы и Евразии Уессом Митчеллом.

Митчелл заявил о готовности США ужесточить санкции против России

Во время встречи обсуждался комплекс вопросов двусторонних отношений между Украиной и США. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники также скоординировали приоритетные шаги в рамках их укрепления.

Вместе с тем Митчелл заявил о готовности Штатов ужесточить санкции против России. Он подчеркнул важность визита в Украину и заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны.

Помощник госсекретаря США подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, ужесточить цену для Москвы за продолжение агрессии против украинского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину во вторник, 14 ноября, с визитом прибыл заместитель главы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Уэсс Митчелл. Он приехал для переговоров с руководством страны.


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