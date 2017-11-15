Кабмин одобрил стратегию развития МВД до 2020 года

Она должна стать вектором развития всех органов системы МВД как неотъемлемой системы сектора национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявила заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук.

По ее мнению, стратегия поможет создать безопасную среду, а также противодействовать преступности. Документом также предусмотрено соблюдения и обеспечения прав человека, эффективное интегрированное управление границами и сбалансированная миграционная политика, качество и доступность государственных услуг, эффективное управление, прозрачность и подотчетность, и, конечно, развитие кадрового потенциала и защиту наших работников, - пояснила она, добавив, что стратегия прошла процесс открытого, публичного обсуждения.

Жители всех регионов Украины имели возможность внести свои предложения относительно дальнейшего процесса реформирования системы МВД, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственная команда должна о 10 декабря доработать Государственный бюджет на 2018 год. Ко второму чтению документ с указанием замечаний народных депутатов должен быт готов. Об этом в среду, 15 ноября, на заседании правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.