13:32 15.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100179127:Polishuk

Кабмин одобрил стратегию развития МВД до 2020 года

Кабинет министров Украины в среду, 15 ноября, на заседании одобрил стратегию развития Министерства внутренних дел Украины до 2020 года.

Кабмин одобрил стратегию развития МВД до 2020 года

Она должна стать вектором развития всех органов системы МВД как неотъемлемой системы сектора национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявила заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук.

По ее мнению, стратегия поможет создать безопасную среду, а также противодействовать преступности. Документом также предусмотрено соблюдения и обеспечения прав человека, эффективное интегрированное управление границами и сбалансированная миграционная политика, качество и доступность государственных услуг, эффективное управление, прозрачность и подотчетность, и, конечно, развитие кадрового потенциала и защиту наших работников, - пояснила она, добавив, что стратегия прошла процесс открытого, публичного обсуждения.

Жители всех регионов Украины имели возможность внести свои предложения относительно дальнейшего процесса реформирования системы МВД, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительственная команда должна о 10 декабря доработать Государственный бюджет на 2018 год. Ко второму чтению документ с указанием замечаний народных депутатов должен быт готов. Об этом в среду, 15 ноября, на заседании правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив