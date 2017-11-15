16:49 15.11.2017 | Политика | Новости
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Европарламент запустил механизм введения санкций против Польши

Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма введения европейским союзом санкций против Польши. Таким образом, в польском государстве могут отнять права голоса в Совете ЕС.

Европарламент запустил механизм введения санкций против Польши

По мнению евродепутатов, Варшава отходит от норм демократии и правового государства. Соответствующую резолюцию народные избранники приняли большинством голосов на совещании в среду в Страсбурге, передает onet.pl.

Известно, что президент Польши Анджей Дуда запретил принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. По этомк поводу, глава Польши еще в сентябре представил свои версии соответствующих законопроектов.

Однако несмотря на это Еврокомиссия все же раскритиковала варианты Дуды, назвав их подчинением судебной власти исполнительной.  В частности, это случится в том случае, ежели Совет признает наличие "явной угрозы" европейским ценностям. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запрет на въезд в Польшу действует лишь в отношении отдельных украинских чиновников, ответственных за принятие решений. 


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