Европарламент запустил механизм введения санкций против Польши

По мнению евродепутатов, Варшава отходит от норм демократии и правового государства. Соответствующую резолюцию народные избранники приняли большинством голосов на совещании в среду в Страсбурге, передает onet.pl.

Известно, что президент Польши Анджей Дуда запретил принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. По этомк поводу, глава Польши еще в сентябре представил свои версии соответствующих законопроектов.

Однако несмотря на это Еврокомиссия все же раскритиковала варианты Дуды, назвав их подчинением судебной власти исполнительной. В частности, это случится в том случае, ежели Совет признает наличие "явной угрозы" европейским ценностям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запрет на въезд в Польшу действует лишь в отношении отдельных украинских чиновников, ответственных за принятие решений.