Депутаты в среду планирует продлить соглашение с Нидерландами по расследованию катастрофы MH17

Вопрос стоит в повестке дня сегодняшнего заседания. Там так сказано, что среди прочего депутаты намерены рассмотреть изменения к правительственному законопроекту "О физической культуре и спорте", а также попытаются

определиться по ряду проектов постановлений относительно премирования молодых ученых и проект постановления о присуждении в 2017 году премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.

При этом в три часа дня депутаты планируют проведение парламентских слушаний на тему: "Формирование и реализация государственной молодежной политики в Украине в условиях децентрализации".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 14 ноября, приняла в целом проект постановления "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2018 год". За документ №7000-П проголосовали 260 народных депутатов.