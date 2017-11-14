Закон о возвращении права назначать глав местных администраций к президенту опубликован в "Голосе Украины"

Он отменяет конкурсы на должности глав государственных администраций и возвращает право президента назначать главы местных администраций. Таким образом, документ вступает в силу с 15 ноября и теперь, премьер-министр должен вносить на рассмотрение Кабмина предложения относительно кандидатур для назначения на должность и увольнения с должности глав местных госадминистраций, а затем правительство вносит президенту представление о назначении на должность или увольнения с должности глав местных госадминистраций.

Руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабмина, и их заместители назначаются на должность и увольняются с должности правительством.

Вместе с тем председатели местных государственных администраций лишаются права назначать на должности и увольнять руководителей структурных подразделений аппаратов местных государственных администраций.

При этом действие закона не распространяется на глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей.

Главы местных госадминистраций больше не будут госслужащими категории "А". А вот госслужащими категории "Б" станут руководители и заместители руководителей структурных подразделений местных госадминистраций, аппаратов местных госадминистраций, их структурных подразделений.

В местных государственных администрациях полномочия руководителя государственной службы получат:

руководитель аппарата - в аппарате местной госадминистрации и ее структурных подразделениях (кроме структурных подразделений со статусом юрлиц публичного права);

руководитель структурного подразделения со статусом юридического лица публичного права - в таком подразделении.

Чтобы государственные органы могли функционировать, пока проводится конкурс на занятие вакантной должности, сроком до три месяцев смогут переложить обязанности госслужащего категории "А" на одного из заместителей либо на одного из руководителей самостоятельных структурных подразделений органа.

Если должности заместителя руководителя самостоятельного структурного подразделения в государственном органе нет или если такая должность вакантна, можно переложить обязанности на одного из госслужащих, который работает в соответствующем структурном подразделении.

Напомним, 9 ноября Рада 234 голосами приняла в целом закон №7126, отменив конкурсы на должности глав местных госадминистраций.

На следующий день парламент отказался отменить результаты голосования за законопроект №7126. Соответствующее постановление отклонили, "за" проголосовали только 29 депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 13 ноября, подписал принятый на минувшей неделе украинским парламентом закон №7126.