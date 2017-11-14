Во вторник депутаты начнут рассматривать Бюджет-2018

Депутаты также займутся изменениями в бюджетный кодекс. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации использования массивов земель сельскохозяйственного назначения и отозвать из парламента законопроект об антикоррупционных суды.

В частности, сегодня депутаты намерены определиться относительно законопроектов о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины , а также переименовать отдельные населенные пункты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий заявил, что на этой пленарной неделе на рассмотрение Верховной Рады внесут проект закона, который предусматривает оптимизацию комитетов.