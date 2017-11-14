09:15 14.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Во вторник депутаты начнут рассматривать Бюджет-2018

Верховная Рада Украины во вторник, 14 ноября, планирует начать рассматривать в первом чтении проект Бюджета неа 2018.

Во вторник депутаты начнут рассматривать Бюджет-2018

Депутаты также займутся изменениями в бюджетный кодекс. Как сказано в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, среди прочего парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации использования массивов земель сельскохозяйственного назначения и отозвать из парламента законопроект об антикоррупционных суды.

В частности, сегодня депутаты намерены определиться относительно законопроектов о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности, об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и пограничных районах Украины , а также переименовать отдельные населенные пункты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий заявил, что на этой пленарной неделе на рассмотрение Верховной Рады внесут проект закона, который предусматривает оптимизацию комитетов.


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