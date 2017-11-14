ВБ положительно оценивает украинскую пенсионную реформу

Всемирный банк внимательно следит за ситуацией и отмечает, что это был очень смелый шаг. Такое мнение во вторник, 14 ноября, во время брифинга в Киеве высказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким.

По его словам, реформа имеет запас прочности и, если она будет проведена, будет обеспечена защита и стабильность пенсионного фонда.

Между тем Джим Йонг Ким отметил, что пенсионная система была бы более успешной, если бы в закон в последний момент не были внесены некоторые изменения.

Мы поддерживаем диалог с министерством и министерство объяснило, что есть пути, которыми можно обеспечить, что реформа будет осуществлена в той форме, которая существует на сегодняшний день, - пояснил Джим Йонг Ким.

Напомним, принятие закона о пенсионной реформе является одним из ключевых условий для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом, который открывает путь для получения пятого кредитного транша.