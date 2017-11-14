23:27 14.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину с визитом прибыл заместитель главы Госдепа США

В Украину во вторник, 14 ноября, с визитом прибыл заместитель главы Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Уэсс Митчелл.

В Украину с визитом прибыл заместитель главы Госдепа США

Он приехал для переговоров с руководством страны. Как сообщает посольство США в Украине, приезд заместителя госсекретаря США по вопросам Европы является очередным проявлением прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины.

Напомним, помощник госсекретаря США проведет в Украине встречи с правительственными чиновниками, "чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвать государство продолжать проводить критически важные реформы".

Митчелл также намерен встретиться с бизнес-лидерами и представителями гражданского общества, чтобы "обсудить усилия Украины в вопросе превращения страны в процветающее, безопасное и демократическое европейское государство".

Как сообщал УРА-Информ, специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер во время встречи в Белграде передаст помощнику президента России Владиславу Суркову письма от семей заложников.


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