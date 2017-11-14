14:49 14.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине пошел процесс разгосударствления банков, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поведал о том, что в нашей стране наконец-то начался процесс разгосударствления банков.

В Украине пошел процесс разгосударствления банков, - Гройсман

Соответствующие сведения глава украинского правительства опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Гройсман отметил, что Украина с сегодняшнего дня начинает процесс разгосударствления банков и привлечения инвесторов в наш банковский сектор. "Движемся совместно далее. Уверен, что вскоре мы вместе сможем подвести итоги наших совместных достижений", - подчернул глава Кабмина.

Кстати, украинский премьер сегодня проводит встречу с главой Всемирного банка Джимом Йонг Кимом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский Кабмин уже наработал схему внедрения земельной реформы. В Украине уже выявили модель, которая может быть внедрена. Но сейчас также важно вести диалог с украинским обществом – чтоб любой владелец земли понимал, что это делается в его интересах – подчеркнул Гройсман.


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