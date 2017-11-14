В США суд частично отменил антимиграционный указ Трампа

Об этом сообщает издание DW.

Таким образом, суд позволил правительству США запретить въезд гражданам шести преимущественно мусульманских стран, но только в случае, если они не имеют родственников в США.

Данное решение коснется граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада. В то же время решение суда не будет касаться Северной Кореи и Венесуэлы, которые также были упомянуты в антимиграционные указе Трампа.

Право въезда в США сохраняют граждане указанных мусульманских стран в случае, если у них есть "формальные задокументированные" отношения с американскими юридическими лицами, например с университетами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщило о расширении санкций против Ирана. В связи с его ракетной программой и разработкой баллистических ракет, которые являются одним из основных средств доставки ядерного оружия.