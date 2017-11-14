В США суд частично отменил антимиграционный указ Трампа

Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско в понедельник, принял решение, что последний миграционный указ президента страны Дональда Трампа является частично правомерным.
Об этом сообщает издание DW.
Таким образом, суд позволил правительству США запретить въезд гражданам шести преимущественно мусульманских стран, но только в случае, если они не имеют родственников в США.
Данное решение коснется граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада. В то же время решение суда не будет касаться Северной Кореи и Венесуэлы, которые также были упомянуты в антимиграционные указе Трампа.
Право въезда в США сохраняют граждане указанных мусульманских стран в случае, если у них есть "формальные задокументированные" отношения с американскими юридическими лицами, например с университетами.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министерство финансов Соединенных Штатов Америки сообщило о расширении санкций против Ирана. В связи с его ракетной программой и разработкой баллистических ракет, которые являются одним из основных средств доставки ядерного оружия.