16:19 14.11.2017 | Политика | Новости
100179046:mysnichenko

Украину посетит еврокомиссар Хан

Европейский комиссар по делам расширения и политики добрососедства планирует осуществить визит в Украину.

Украину посетит еврокомиссар Хан

Так, Йоханнес Хан в среду, 15-го ноября, намерен посетить Украину. Про это речь идет в его повестке дня. Согласно этой информации – в столице Украины запланирован двусторонний визит по подготовке саммита "Восточного партнерства" – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го октября 2017 г. президент Петр Порошенко отменил планируемый ранее визит в Мариуполь. Причиной отмены данного визита была названа неблагоприятная погода – сообщали ранее луганские СМИ. При этом известно, что в оговоренное время собрались журналисты, которые ждали прибытия главы государства.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив