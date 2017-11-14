Украину посетит еврокомиссар Хан

Так, Йоханнес Хан в среду, 15-го ноября, намерен посетить Украину. Про это речь идет в его повестке дня. Согласно этой информации – в столице Украины запланирован двусторонний визит по подготовке саммита "Восточного партнерства" – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, 20-го октября 2017 г. президент Петр Порошенко отменил планируемый ранее визит в Мариуполь. Причиной отмены данного визита была названа неблагоприятная погода – сообщали ранее луганские СМИ. При этом известно, что в оговоренное время собрались журналисты, которые ждали прибытия главы государства.