Сурков и Волкер подробно обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

О всех итогах и договоренностях сообщает издание сообщает ТАСС.

По словам Суркова, в ходе встречи подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Америка передала свои предложения к проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев, три из них российская делегация сочла приемлемыми.

Кроме того, на сайте посольства США в России сообщается, что в ходе встречи состоялось всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению войны на Донбассе.

Отмечается, что невзирая на то что у США и России взгляды касательно мира отличаются, совместная работа в этом направлении будет продолжена.

В соответствии с минскими соглашениями существовала необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности. Обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе состоявшейся встречи, и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", Ирина Геращенко раскритиковала отказ России от совместного поиска пропавших без вести на Донбассе граждан. По словам И. Геращенко – Россия сейчас на оккупированном Донбассе внедряет самые "худшие советские практики".