США и Россия имеют разное понимание того, как достичь мира на Донбассе - США

Об этом сказано в заявлении посольства США в России, опубликованном по результатам встречи в Белграде специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. В посольстве напомнили, что это была их третья встреча и была обстоятельным обсуждением нынешнего дипломатического положения дел в отношении усилий по прекращению войны на Донбассе.

Всегда необходимо сочетание политических мер и мер безопасности в рамках минских соглашений. Обе стороны согласились проанализировать сегодняшние переговоры и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер провел встречу с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Встреча состоялась в Белграде и стороны будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе.