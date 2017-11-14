10:32 14.11.2017 | Политика | Новости
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США и Россия имеют разное понимание того, как достичь мира на Донбассе - США

Соединенные Штаты Америки и России на сегодняшний день имеют разное понимание того, как достичь мира на Донбассе Вместе с тем работа для достижения этого будет продолжаться.

США и Россия имеют разное понимание того, как достичь мира на Донбассе - США

Об этом сказано в заявлении посольства США в России, опубликованном по результатам встречи в Белграде специального представителя государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. В посольстве напомнили, что это была их третья встреча и была обстоятельным обсуждением нынешнего дипломатического положения дел в отношении усилий по прекращению войны на Донбассе.

Всегда необходимо сочетание политических мер и мер безопасности в рамках минских соглашений. Обе стороны согласились проанализировать сегодняшние переговоры и подумать о дальнейших путях решения этой проблемы, - говорится в заявлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер провел встречу с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Встреча состоялась в Белграде и стороны будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе.


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