Создание антикоррупционного суда будет вкладом в успех Украины, - Гройсман

Согласно словам Гройсмана, правительству необходимо эффективно построить систему и предотвращения коррупции, и наказания за коррупцию. Также по мнению украинского премьера, любая коррумпированная страна не сможет сделать качественный рывок, если не будет достатчного потенцила.

Поэтому, Украине также крайне важно использовать свой потенциал, чтобы увеличить экономику и социальные стандарты. Кроме того, для Украины очень важно завершить формирование всей антикоррупционной инфраструктуры.

"Кабмин все сделает для того, чтобы с его стороны никаких задержек в процессе создания антикоррупционного суда не было, заявил глава правительства", - добавил глава Кабмина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что правительству удалось остановить существенно падение экономики в стране на 17 процентов.