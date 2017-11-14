Профильный комитет отказался от поправки о разрыве дипотношений с Россией, - Винник

Народные депутаты консенсусно согласились, что это полномочие исключительно исполнительной ветви власти. Об этом в кулуарах парламента журналистам сообщил секретарь комитета Иван Винник.

По его словам, для того, чтобы сохранить четкое разделение и независимость трех ветвей власти Украины, законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, комитет не будем говорить исполнительной власти, как ей выполнять закон. Вместе с тем, закон №7163 будет четко определять Российскую Федерацию страной-агрессором, - пояснил политик, добавив, что при таких условиях "очевидно, дипломатические отношения исполнительной властью будут разорваны на выполнение этого закона".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Винник заявил, что во вермя встречи фракции "Блока Петра Порошенко" президент Украины сообщил, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.