Премьер Венгрии предупредил о возможности новых конфликтов с Украиной

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"В Украине на повестке дня, как минимум, еще три важных законопроекта и законодательные инициативы, которые приведут к уменьшению прав меньшинств ", - отметил он.

Как отметил глава правительства Венгрии, он имел в виду ряд законопроектов в Украине. Таких как: о гражданстве, об использовании языка и о реституции и использовании церковной собственности. В частности речь об обещании Петра Порошенко времен президентской кампании, которое так и не было реализовано.

Также он добавил, что нужно дать понять Киеву, что страна, которая стремится двигаться ближе к Европе, должна соответствовать европейским стандартам и нормам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Венгрия и Украина совершенно по-разному видят украинский закон об образовании. По словам главы венгерского МИД, Венгрия и Украина оценивают вопрос об украинском образовательном законе совершенно по-разному. Но еще большая проблема заключается в том, что венгры проживающие на Закарпатье видят ситуацию иначе, чем украинское правительство.