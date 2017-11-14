Определение России государством-агрессором - главная задача законопроекта о реинтеграции Донбасса, - Парубий

Есть несколько подходов к этому вопросу. Депутаты должны определится какой день считать днем начала агрессии России.

Есть также дискуссия по поводу того, как должен быть приобщен Крым, чтобы полуостров, как и оккупированные части Донецкой и Луганской областей, звучал полноценно. Об этом в понедельник вечером, 13 ноября, рассказал в эфире одного из украинских телеканалов председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Вместе с тем, по его словам, главной задачей законопроекта является определение Российской Федерации на законодательном уровне государством-агрессором. Важно, чтобы Россия понесла юридическую ответственность "за разрушенные города и судьбы сотен тысяч временно перемещенных лиц", - подчеркнул Парубий, добавив, что во время подготовки ко второму чтению народные депутаты внесли в законопроект свыше 600 правок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил, что в Верховной Раде Украины на сегодняшний день достаточного количества голосов за проект закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" пока нет.