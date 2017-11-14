Кризис между Украиной и Польшей обсудят 17 ноября

Об этом сообщает Dzieje.pl.

Как стало известно, темой переговоров будут двусторонние вопросы, а также подготовка к саммиту "Восточного партнерства".

При этом во главе украинской делегации выступит заместитель руководителя Администрации Президента Константин Елисеев. Также во встрече примут участие представители министерств иностранных дел и советники президентов двух государств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обнародовать список лиц, которым запрещен въезд в Польшу, Министерство иностранных дел станы не будет. Это демонстрирует дальновидное понимание польской стороны взглядов украинской стороны, решительность в поисках пути прогресса во взаимоотношениях и нежелание дальнейшей эскалации.