11:54 14.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кризис между Украиной и Польшей обсудят 17 ноября

Сопредседатель комитета с польской стороны Кшиштоф Щерський заявил, что уже 17 ноября в Кракове должно состоятся чрезвычайное заседание Консультационного комитета президентов Украины и Польши. 

Кризис между Украиной и Польшей обсудят 17 ноября

Об этом сообщает Dzieje.pl. 

Как стало известно, темой переговоров будут двусторонние вопросы, а также подготовка к саммиту "Восточного партнерства". 

При этом во главе украинской делегации выступит заместитель руководителя Администрации Президента Константин Елисеев. Также во встрече примут участие представители министерств иностранных дел и советники президентов двух государств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", обнародовать список лиц, которым запрещен въезд в Польшу, Министерство иностранных дел станы не будет. Это демонстрирует дальновидное понимание польской стороны взглядов украинской стороны, решительность в поисках пути прогресса во взаимоотношениях и нежелание дальнейшей эскалации.


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