21:59 14.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по Крыму

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций во вторник, 14 ноября, одобрил обновленную резолюцию по правам человека в Крыму.

Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по Крыму

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства поприветствовал решение комитета и поблагодарил соавторам решения и всем союзникам Украины за мощный сигнал российской оккупационной власти относительно международного единства и солидарности в вопросе деоккупации Крыму.

Вместе с тем Порошенко выразил надежду, что Генеральная ассамблея ООН в декабре поддержит эту резолюцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Третьем комитете Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций состоялось голосование резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". На сегодняшний день к соавторам проекта обновленной резолюции присоединились 40 стран.


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