Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по Крыму

Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства поприветствовал решение комитета и поблагодарил соавторам решения и всем союзникам Украины за мощный сигнал российской оккупационной власти относительно международного единства и солидарности в вопросе деоккупации Крыму.

Вместе с тем Порошенко выразил надежду, что Генеральная ассамблея ООН в декабре поддержит эту резолюцию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Третьем комитете Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций состоялось голосование резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". На сегодняшний день к соавторам проекта обновленной резолюции присоединились 40 стран.