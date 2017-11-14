К законопроекту о реинтеграции Донбасса подано 800 страниц поправок, - Тука

Об этом Тука рассказал в эфире украинского телеканала. По его словам, он до сих пор не понимает, как можно внести поправки на 800 страниц, когда сам документ составляет из 14 страниц.

Также Тука добавил, что из-за огромного объема предложенных изменений трудно спрогнозировать, когда проект закона будет вынесен на голосование в Верховную Раду. Вместе с тем представитель МинВОТ не смог сказать, как будет называться антитеррористическая операция.

"На последнем совещании, в котором участвовали абсолютно все представители силовых ведомств, юристы из этих силовых ведомств, длилась дискуссия, и финальной версии пока я не знаю", - отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховной Раде Украины на сегодняшний день достаточного количества голосов за проект закона №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" пока нет.