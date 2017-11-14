К резолюции по Крыму присоединились 40 стран ООН, - МИД

На сегодняшний день к соавторам проекта обновленной резолюции уже присоединились 40 стран. Об этом рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, резолюция была внесена во исполнение инициативы президента Украины Петра Порошенко, о чем он заявил во время общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. При этом Кислицаа отметил, что украинская команда активно работает над продвижением документа среди стран-членов международной организации.

Проводятся многочисленные двусторонние встречи с нашими партнерами и не только для того, чтобы получить максимальную поддержку во время голосования, - пояснил представитель МИДа, добавив, что язык документа "довольно мощный и жесткий, с четкими однозначными формулировками, а его цель - защита прав и свобод граждан на украинском полуострове".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 14 ноября, в рамках Третьего комитета Генассамблеи ООН запланировано рассмотрение обновленной резолюции по правам человека в аннексированном Крыму.