Волкер передаст Суркову письма от семей заложников, - Ирина Геращенко

Об этом в понедельник, 13 ноября, на своей странице в сети Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она также напомнила, что сегодня Волкер встречается с путинский советником Сурковым.

Он, по просьбе украинской стороны, передаст ему письма от семей заложников и требование немедленного освобождения. Вопросы безопасности и заложники - наши ключевые приоритеты, - написала политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести встречу с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Встреча состоится в Белграде и стороны будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе. Как заявил накануне Волкер, ноябрьская встреча станет уже третьей по счету после переговоров 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде.