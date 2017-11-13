09:32 13.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В понедельник Волкер планирует провести встречу по Донбассу с Сурковым

Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер планирует провести встречу с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

В понедельник Волкер планирует провести встречу по Донбассу с Сурковым

Встреча состоится в Белграде и стороны будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе. Как заявил накануне Волкер, ноябрьская встреча станет уже третьей по счету после переговоров 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде.

Напомним, Волкер предложил Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую инициативу и попытаться прийти к согласию по основным принципам, на которых должна базироваться эта резолюция.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что текст резолюции относительно миротворцев ООН на Донбассе фактически готов.


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