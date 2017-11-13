Список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу публиковаться не будет, - Ващиковский

Однако перечень не содержит большого количества фамилий. Об этом в понедельник, 13 ноября, в интервью изданию "Dzienik Gazeta Prawna заявил польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский.

По его словам, это демонстрирует дальновидное понимание польской стороны взглядов украинской стороны, решительность в поисках пути прогресса во взаимоотношениях и нежелание дальнейшей эскалации.

Он также добавил, что перспективы запланированного визита президента Польши Анджея Дуды в Харьков будут зависеть от готовности украинской стороны учитывать польские "конструктивные предложения".

Напомним, 7 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил об ожидании того, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман не допустят на важные государственные должности людей с антипольскими взглядами.

Вместе стем, как сообщал УРА-Информ, 8 ноября президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряжения между двумя странами.