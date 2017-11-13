Соболева могут отозвать с поста главы антикоррупционного комитета 15 ноября

Сейчас за его отставку собирают подписи. Подпишутся все представители Блока Петра Порошенко, "Народного фронта" и "Оппоблока".

Об этом в понедельник утром, 13 ноября, рассказали журналистам на правах анонимности сразу два члена антикоррупционного комитета. По их данным отставку Соболева большинство пыталось провести еще на прошлом заседании, однако тогда на комитете не было кворума.

В среду будет еще одна попытка, - рассказал один из членов профильного комитета, добавив, что если Соболева таки отправят в отставку на его место есть две-три кандидатуры. Другой депутат рассказал, что в случае отставки Соболева исполнять обязанности главы комитета будет первый заместитель председателя комитета Юрий Савчук.

При этом, по информации источников, сам Соболев 15 ноября за час до начала заседания антикоррупционного комитета собирает коллег у себя в кабинете, чтобы попытаться решить конфликт "за чаем".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорил о том, что Генпрокуратура может подготовить представление на снятие неприкосновенности с замглавы фракции "Самопомич" Егора Соболева за участие в столкновениях под Верховной Радой.