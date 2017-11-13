Рада на этой неделе рассмотрит госбюджет-2018, - Парубий

Председатель парламента отметил, что профильный комитет уже готов к рассмотрению проекта госбюджета.

Кроме того, на этой неделе ВРУ рассмотрит вопросы аграрной политики, законопроект о государственных символах и проект закона № 6265, который касается одного из этапов реформы парламента.

Также Парубий призвал депутатов поддержать законопроект №6265, который касается одного из этапов реформирования работы парламента.

"Кроме того, у нас на четверг будет блок вопросов транспорта. Я надеюсь, что комитет по вопросам транспорта очень ответственно рассмотрит свой блок вопросов", - сказал Парубий, не упомянув закон о реинтеграции Донбасса.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что во время принятия Избирательного кодекса могут быть изменены проходные барьеры для политических партий.