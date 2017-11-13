13:58 13.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины внесет в Раду законопроект о дипломатической службе

Глава украинского государства Петр Порошенко в скором времени намерен в Верховную Раду законопроект о дипломатической службе.

Президент Украины внесет в Раду законопроект о дипломатической службе

Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Согласно ее словам, в парламент будет введен закон о дипломатической службе президентом Украины, ведь 22 декабря исполняется сто лет украинской дипломатической службе. Также Петр Порошенко планирует внести в парламент законопроект об антикоррупционном суде. В частности, это случится в том случае, если в ближайшее время не будет создана рабочая группа по наработке положений документа. 

В данный момент разрабатывается так называемый антирейдерский законопроект, который должен снять вопрос неправомерного захвата земель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко планирует провести через Раду законопроект о внедрении специального военного суда.


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