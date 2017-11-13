Президент Украины внесет в Раду законопроект о дипломатической службе

Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Согласно ее словам, в парламент будет введен закон о дипломатической службе президентом Украины, ведь 22 декабря исполняется сто лет украинской дипломатической службе. Также Петр Порошенко планирует внести в парламент законопроект об антикоррупционном суде. В частности, это случится в том случае, если в ближайшее время не будет создана рабочая группа по наработке положений документа.

В данный момент разрабатывается так называемый антирейдерский законопроект, который должен снять вопрос неправомерного захвата земель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко планирует провести через Раду законопроект о внедрении специального военного суда.