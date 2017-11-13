Порошенко одобрил выведение из категории госслужащих глав местных администраций и их замов

Он предусматривать внесение изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов прохождения государственной службы. Как сказано на сайте парламента, документ подписан и возвращен с подписью от президента.

При этом, по состоянию на час дня информации о подписании закона на сайте президента Украины нет.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада приняла закон, которым из категории госслужащих выведены главы местных администраций и их замы. За него отдали свои голоса 234 народных депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, документ, в частности, предусматривает изменения в закон о государственной службе, согласно которым должности глав местных государственных администраций, их заместителей не будут являться должностями госслужбы. Таким образом, закон Украины "О государственной службе" не будет распространяться на глав местных госадминистраций и их заместителей.