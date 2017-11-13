15:30 13.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий анонсировал назначение нового состава ЦИК

По словам Андрея Парубия, вопрос по поводу нового состава Центризбиркома "будет сдвинут с мертвой точки дискуссий".

Парубий анонсировал назначение нового состава ЦИК

Известно, что украинская Верховная Рада может рассмотреть дело о назначении новых членов украинского Центризбиркома уже в декабре. Такие данные в процессе брифинга 13-го ноября распространил глава парламента Андрей Парубий.

Согласно его словам – претенденты на членство в ЦИК будут должны еще пройти комиссию, на что уйдет определенное время – примерно две недели. Планируется, что уже на будущих пленарных неделях в декабре вопрос нового состава ЦИК будет решен.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине планировались первые территориальные выборы – сообщали в ЦИК.


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