Парубий анонсировал назначение нового состава ЦИК

Известно, что украинская Верховная Рада может рассмотреть дело о назначении новых членов украинского Центризбиркома уже в декабре. Такие данные в процессе брифинга 13-го ноября распространил глава парламента Андрей Парубий.

Согласно его словам – претенденты на членство в ЦИК будут должны еще пройти комиссию, на что уйдет определенное время – примерно две недели. Планируется, что уже на будущих пленарных неделях в декабре вопрос нового состава ЦИК будет решен.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине планировались первые территориальные выборы – сообщали в ЦИК.