05:00 13.11.2017 | Политика | Новости
100178855:Polishuk

На президентских выборах в Словении одержал победу Борут Пахор

На президентских выборах в Словении, которые проходили в воскресенье,12 ноября, победу одержал действующий глава государства Борут Пахор.

На президентских выборах в Словении одержал победу Борут Пахор

При этом кандидат в президенты Марьян Шарец уже признал свое поражение. Он также поздравил с победой своего соперника, действующего главу страны.

Как сообщает агентство Associated Press, уже через полтора часа после закрытия участков избирательная комиссия Словении обработала около 80% бюллетеней. Согласно результатам подсчета, за Пахора проголосовали 53% избирателей, за Шареца - 46%.

Аналогичные результаты показывают данные экзит-полов. По данным избирательной комиссии явка на выборах составила около 30%. К исполнению полномочий новый президент Словении должен приступить 23 декабря.

Напомним, в воскресенье состоялся второй тур выборов.

Как сообщал УРА-Информ, первый тур голосования состоялся 22 октября, победу на нем одержал Борут Пахор, однако его главный соперник, мэр города Камник Марьян Шарец, сумел набрать 25%, и с тех пор ему удалось уменьшить разрыв.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив