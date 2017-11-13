На президентских выборах в Словении одержал победу Борут Пахор

При этом кандидат в президенты Марьян Шарец уже признал свое поражение. Он также поздравил с победой своего соперника, действующего главу страны.

Как сообщает агентство Associated Press, уже через полтора часа после закрытия участков избирательная комиссия Словении обработала около 80% бюллетеней. Согласно результатам подсчета, за Пахора проголосовали 53% избирателей, за Шареца - 46%.

Аналогичные результаты показывают данные экзит-полов. По данным избирательной комиссии явка на выборах составила около 30%. К исполнению полномочий новый президент Словении должен приступить 23 декабря.

Напомним, в воскресенье состоялся второй тур выборов.

Как сообщал УРА-Информ, первый тур голосования состоялся 22 октября, победу на нем одержал Борут Пахор, однако его главный соперник, мэр города Камник Марьян Шарец, сумел набрать 25%, и с тех пор ему удалось уменьшить разрыв.