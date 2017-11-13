Климкин обещает безвиз со всеми странами Персидского залива

Упрощенный визовый режим для украинцев также вскоре будет и с Саудовской Аравией. Об этом в понедельник, 13 ноября, на своей страничке Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, в ближайшее время для украинцев будет открытия почти весь Персидский Залив.

Напомним, 1 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Саудовская Аравия намерены упростить визовый режим между странами. По его словам, он договорился с королем, Его Величеством, о том, что снижается ставка платы сборов за визы.

2 ноября пресс-служба президента Украины сообщила, что власти Украины и Объединенных Арабских Эмиратов договорились о введении безвизового режима между двумя государствами. В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между Кабмином Украины и правительством ОАЭ об отмене визовых требований.

Как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2018 года Япония упрощает визовый режим с Украиной. Об этом во время своего визита в Киев заявил министр иностранных дел Японии Кадзуюки Накано.