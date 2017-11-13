13:29 13.11.2017 | Политика | Новости
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Евросоюз ввел санкции на поставки оружия в Венесуэлу

Совет Европейского союза ввел персональные санкции на оружие и оснащение, которые могут использоваться для внутренних репрессий, для Венесуэлы.

Евросоюз ввел санкции на поставки оружия в Венесуэлу

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle. По информации издания, ограничительные меры включают эмбарго на оружия в латиноамериканскую страну. Кроме того, на материалы, которые могут быть использованы для внутренних репрессий, а также запрет на въезд и замораживание активов.

Добавим, что санкции были приняты в ответ на политический кризис в Венесуэле, начавшийся весной после решения Верховного суда, которым расширялись полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивались функции парламента, подконтрольного оппозиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", комитет постоянных представителей стран-членов ЕС согласовал введение эмбарго на поставки оружия Венесуэле и обсудил перспективы дальнейшего усиления санкций. ЕС планирует создать черный список физических лиц и организаций, вовлеченных в подавление оппозиционных активистов в стране.


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