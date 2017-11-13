Депутаты рассмотрят возможность сделать католическое Рождество выходным днем

Голосование по этому вопросу может состоятся уже 16 ноября. Об этом в понедельник, 13 ноября, на согласительном совете заявил глава парламента Андрей Парубий.

При этом инициатором рассмотрения этого вопроса стал председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Он попросил внести на рассмотрение парламента законопроект №2149.

В нем, в частности, предлагается Рождество Христово, которое в Европе отмечается 25 декабря, сделать выходным днем ​​так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала, - пояснил политик.

С ним согласился Парубий и отметил, что законопроект о "25 декабря" включен в повестку дня на вторник. Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение, - сказал глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Парубий заверил, что вопрос назначения нового состава ЦИК "будет сдвинут с мертвой точки дискуссий". Верховная Рада сможет рассмотреть этот вопрос уже в декабре.