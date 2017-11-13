21:32 13.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты рассмотрят возможность сделать католическое Рождество выходным днем

Верховная Рада Украины планирует вынести на голосование вопрос об определении 25 декабря выходным днем.

Депутаты рассмотрят возможность сделать католическое Рождество выходным днем

Голосование по этому вопросу может состоятся уже 16 ноября. Об этом в понедельник, 13 ноября, на согласительном совете заявил глава парламента Андрей Парубий.

При этом инициатором рассмотрения этого вопроса стал председатель комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. Он попросил внести на рассмотрение парламента законопроект №2149.

В нем, в частности, предлагается Рождество Христово, которое в Европе отмечается 25 декабря, сделать выходным днем ​​так же как и 7 января. Поскольку в Украине много и римо-католиков и протестантов, которые просят сделать этот день выходным днем. И мы имеем поддержку зала, - пояснил политик.

С ним согласился Парубий и отметил, что законопроект о "25 декабря" включен в повестку дня на вторник. Если во время изучения на фракциях мы увидим поддержку, мы в четверг его сможем поставить в достаточно проходную часть и без большого страстного обсуждения принять по нему решение, - сказал глава парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Парубий заверил, что вопрос назначения нового состава ЦИК "будет сдвинут с мертвой точки дискуссий". Верховная Рада сможет рассмотреть этот вопрос уже в декабре.


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