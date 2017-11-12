В Словении продолжаются президентские выборы

На второй этап голосовательного процесса вышли действующий президент Борут Пахор, который сумел набрать 47 процентов голосов избирателей и Марьян Шарец, который завоевал поддержку 27 процентов голосов электората. Вероятный кандидат на пост президента страны - Пахор ранее занимал пост главы социал-демократов. Именно он возглавлял словенское правительство с 2008 по 2012-й - в годы самого плохого финансового кризиса в истории страны.

Его соперник Шарец не имеет политической карьеры. Он комедийный актер, двукратный мэр города Камник.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во второй тур голосования не попал кандидат от словенской демократической партии Роман Томц, который смог набрать лишь 13 процентов голосов электората.