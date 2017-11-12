Украине необходим дальнейший план действий для вступления в ЕС, - Яценюк

Экс-премьер Арсений Яценюк просит европейских лидеров четко очертить мероприятия и меры, которые должна сделать Украина для дальнейшей интеграции страны в Европейский союз.
Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Народный фронт".
Политик считает, что не нужно обманываться на счет дальнейшей интеграции, так как в 2014 также никто не верил в то, что Украина получит безвизовый режим с ЕС, пока первый украинец не пересек границу с ЕС с биометрическим паспортом. Тогда перед нашей страной европейское сообщество поставило четкие задания и мы почти все их выполнили.
Необходимый Украине "план Маршалла" даст нам дополнительные возможности для экономической интеграции с ЕС, однако нам необходимо углублять и наше политическое сотрудничество.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Арсений Яценюк заявил, что сейчас Украина – это единственная страна, остановившая армию России, а потому стране необходима дополнительная поддержака извне.