08:00 12.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украине необходим дальнейший план действий для вступления в ЕС, - Яценюк

Экс-премьер Арсений Яценюк просит европейских лидеров четко очертить мероприятия и меры, которые должна сделать Украина для дальнейшей интеграции страны в Европейский союз.

Украине необходим дальнейший план действий для вступления в ЕС, - Яценюк

Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Народный фронт".

Политик считает, что не нужно обманываться на счет дальнейшей интеграции, так как в 2014 также никто не верил в то, что Украина получит безвизовый режим с ЕС, пока первый украинец не пересек границу с ЕС с биометрическим паспортом. Тогда перед нашей страной европейское сообщество поставило четкие задания и мы почти все их выполнили.

Необходимый Украине "план Маршалла" даст нам дополнительные возможности для экономической интеграции с ЕС, однако нам необходимо углублять и наше политическое сотрудничество.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Арсений Яценюк заявил, что сейчас Украина – это единственная страна, остановившая армию России, а потому стране необходима дополнительная поддержака извне.


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