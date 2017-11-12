Украине необходим дальнейший план действий для вступления в ЕС, - Яценюк

Об этом он заявил во время выступления на съезде партии "Народный фронт".

Политик считает, что не нужно обманываться на счет дальнейшей интеграции, так как в 2014 также никто не верил в то, что Украина получит безвизовый режим с ЕС, пока первый украинец не пересек границу с ЕС с биометрическим паспортом. Тогда перед нашей страной европейское сообщество поставило четкие задания и мы почти все их выполнили.

Необходимый Украине "план Маршалла" даст нам дополнительные возможности для экономической интеграции с ЕС, однако нам необходимо углублять и наше политическое сотрудничество.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Арсений Яценюк заявил, что сейчас Украина – это единственная страна, остановившая армию России, а потому стране необходима дополнительная поддержака извне.