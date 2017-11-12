Турецкие власти отрицают причастность к плану похищения Гюлена

Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.

В обнародованном письме говорится, что Гюлен действительно находится в розыске, и что на территории Турции ему грозит уголовная ответственность за попытку государственного переворота против действующего президента Эрдогана в ночь с 15 на 16 июля 2016, военный путч провалился. Однако Анкара сугубо правовыми методами собирается добиваться экстрадиции проповедника.

"Гюлен стоит за всеми преступлениями, совершенными членами его преступного течения, и турецкий народ крайне обеспокоен и удивлен тем фактом, что подобное лицо все еще находит убежище в США", - говорится в опубликованном посте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее специальный прокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер в ходе расследования обнаружил, что экс-советник по национальной безопасности Майкл Флинн мог готовить план по похищению Фетхуллаха Гюлена, а затем передать его Анкаре за крупную сумму денег.