Рахой готовится посетить Берселону

Премьер-министр приедет для поддержки своих сторонников, которые примут участие в грядущих региональных выборах, которые состоятся в следующем месяце. Политик посетит презентацию кандидата от своей партии, которая состоится в гостинице, он не будет давать громких публичных выступлений. Ранее против репрессивных действий в отношении каталонских политиков выступили более 700 тыс человек, которые требовали освободить от ареста каталонских мэров, депутатов и чиновников.

Напомним, что Мадрид ввел прямое господство в регионе, на следующий день после того, как сотни тысяч каталонских граждан выступили с требованием освободить региональных чиновников, а самих демонстрантов призвали расходиться по домам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Еврокомиссия не признала референдум в Каталонии.