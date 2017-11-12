Переговоров по Brexit могкт провалится, - Мишель Барнье

Сейчас руководство Евросоюза составляют планы на случай, если переговоры таки провалятся. Об этом в воскресенье,12 ноября, заявил представитель позиции Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье.

По его словам, сейчас идут технические приготовления к этому. Вместе с тем он отметил, что провал переговоров приведет к негативным последствиям во многих отраслях.

Например, самолеты британских компаний не смогут осуществлять рейсы в аэропорты Европы, - пояснил он, добавив, что размер выплат со стороны Великобритании в связи с выходом из состава союза должен быть увеличен.

Только после этого переговоры смогут перейти от вопроса условий выхода к обсуждениям условий торговли после того, как Лондон покинет объединение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что 40 британских депутатов согласились подписать письмо о недоверии премьер-министру страны Терезе Мэй из-за отсутствия прогресса в переговорах между Великобританией и ЕС по финансовому вопросу Brexit.