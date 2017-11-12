11:54 12.11.2017 | Политика | Новости
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Оппозиция готова полностью прекратить диалог с Мадуро

 Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" готов прекратить переговорный процесс с правительство Николаса Мадуро.

Оппозиция готова полностью прекратить диалог с Мадуро

Об этом передает "Радио Свобода".

Оппозиционные представители отказались идти на диалог с Каракасом после того, как было анонсировано, что на встрече двух политических сил страны и подписания коалиционного договора будут присутствовать латиноамериканские министры иностранных дел. Речь идет о глав МИД Мексики, Чили, Парагвая, Боливии и Никарагуа, которые должны стать гарантами возможных сделок.

Представители оппозиции также настаивают на пересчете голос избирателей в региональные органы власти, в которых победило большинство представителей правящей политсилы Мадуро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно комитет постоянных представителей стран-членов ЕС согласовал введение эмбарго на поставки оружия Венесуэле и обсудил перспективы дальнейшего усиления санкций.


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