19:15 12.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Марш возмущенных" в Киева завершился - ФОТО

В Киеве на площади Конституции возле Верховной Рады завершился "Марш возмущенных".

Он был организован "Движением Новых сил". Люди под парламентом требовали принятия закона об импичменте и создание антикоррупционного суда.

Участники акции почтили память погибших на Майдане во время Революции достоинства, возложили цветы к мемориалу на улице Институтская. При этом на Банковой митингующие остановились, чтобы выложить из свечей словосочетание: "Коррупция убивает". Затем марш двинулся на площадь Конституции возле Верховной Рады.

Вместе с тем полиция не проверяла личные вещи участников акции. В данный момент возле здания парламента проходит вече в котором принимают участие народные депутаты, в частности, Юрия Деревянко, который со сцены на площади потребовал внесения президентом законопроекта об импичменте на рассмотрение парламента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Михайловской площади начался " Марш возмущенных" с требованием принять закон об импичменте и создать антикоррупционный суд.


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