10:41 12.11.2017 | Политика | Новости
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Китай усилит санкции против КНДР, - Трамп

Лидер Китая Си Цзиньпин заверил американского президента Дональда Трампа о том, что он собирается усилить влияние на Пхеньян с целью прекращения разработки последним ядерного оружия.

Китай усилит санкции против КНДР, - Трамп

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Переговоры двух глав государств состоялись во время саммита стран АТЭС во вьетнамском Дананге. По словам Трампа, ему удалось достичь определенного успеха в переговорах с лидером Си, так как желании усмирить ядерны амбиции северокорейского руководства со стороны США аналогичны и китайским стремлениям начать процесс денуклеаризации региона.

Напомним, что ранее хозяин Белого Дома рассказывал о том, что Китай оказывает помощь в предоставлении экономического давления на Пхеньян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", во время саммита американское правительство и представители из Китая заключили сделку на сумму 250 млрд долларов по продаже чипсетов.


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