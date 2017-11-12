Китай усилит санкции против КНДР, - Трамп

Лидер Китая Си Цзиньпин заверил американского президента Дональда Трампа о том, что он собирается усилить влияние на Пхеньян с целью прекращения разработки последним ядерного оружия.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
Переговоры двух глав государств состоялись во время саммита стран АТЭС во вьетнамском Дананге. По словам Трампа, ему удалось достичь определенного успеха в переговорах с лидером Си, так как желании усмирить ядерны амбиции северокорейского руководства со стороны США аналогичны и китайским стремлениям начать процесс денуклеаризации региона.
Напомним, что ранее хозяин Белого Дома рассказывал о том, что Китай оказывает помощь в предоставлении экономического давления на Пхеньян.
Как сообщалось в "УРА-Информ", во время саммита американское правительство и представители из Китая заключили сделку на сумму 250 млрд долларов по продаже чипсетов.