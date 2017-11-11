Введение миротворческой миссии на Донбассе остается вопросом времени, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава МИДа подтвердил, что над текстом резолюции работали Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, работаем и с Великобританией. Основной посыл документа говорит следующее - вся территория Донбасса оккупированная, а потому необходимо дальше оказывать давление с целью ее освобождения.

Эту информацию в ходе личной встречи с Климкиным подтвердил и специальный представитель от СШа Курт Волкер. Временные рамки оккупации покамест в документе не указываются, как собственно и количество миротворческих войск.

"Что касается количества - разговоры ведутся, и у нас есть четкая позиция - сколько нужно, чтобы держать весь Донбасс", - подчеркнул министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", инициативу введения миротворческой миссии ООН на украинском Донбассе поддерживает МИД Канады.