Власти Мадрида обвиняют Москву в организации очередных кибератак

Об этом передает El Pais.

Представитель испанского правительства Иньиго Мендеса де Виго и министр обороны страны Мария Долорес де Коспедаль утверждают, что иностранные стороны пытались повлиять на ход и результаты референдума, который привел регион в состоянии политического кризиса. Это уже на первая атака, сигнал которой идет со стороны территории РФ, а потому мы будем готовить поданиена следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Не исключено, что операции могли исходить и с других частей мира, но все же не знаем кто эти люди, а потому необходимо срочно провести расследование с целью установки конкретных источников сигналов, а возможно и исполнителей этих атак, которые угрожали конституционному порядку Испании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в CNN заявили, что Британия подвергалась кибератаке со стороны Москвы во время Brexit.