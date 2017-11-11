18:22 11.11.2017 | Политика | Новости
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Трамп стремиться к военному конфликту на Корейском полуострове, - КНДР

Министерство иностранных дел Корейской народно-демократической республики уверено, что своими заявлениями американский президент Дональд Трамп лишний раз доказывает безальтернативный вариант решения северокорейского кризиса, кроме как военным путем.

Трамп стремиться к военному конфликту на Корейском полуострове, - КНДР

Об этом передает информационное агентство Reuters.

В заявлении главы МИДа КНДР говорится, что Трамп своим визитом еще раз подтвердил свою жесткую позицию по поводу взаимоотношений с Пхеньяном. В то же время Пхеньян не собирается останавливать свою ядерную программу, и если понадобится то страна будет готова дать отпор любому противнику, в том числе и США.

Дональд Трамп после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ заявил, что у Вашингтона есть прямые каналы коммуникации с КНДР, и что в переговорах по поводу прекращения ядерной программы и испытаний Северной Кореи наблюдается определенное улучшение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудничество с Россией поможет "усмирить" Пхеньян.


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