19:49 11.11.2017 | Политика | Новости
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США и Франция поддерживают суверенитет Ливана

Париж и Вашингтон будут поддерживать суверенитет и территориальную стабильность Ливана. Об этом передает DW.

США и Франция поддерживают суверенитет Ливана

Подобные заявления прозвучали на фоне нарастания напряженности в отношениях Ливана и Саудовской Аравии. В администрации Белого Дома просят обе стороны уважать суверенитет, независимость и конституционные процессы в государствах и отказаться от любого рода территориальных посягательств. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже призвал к уважению единства и территориальной стабильности границ обеих стран.

Конфликт между двумя сторонами разгорелся после отставки премьер-министра этой страны Саада Харири, который был уверен, что на него готовят смертельное покушение и запросил политического убежища в СА.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявляет, что в случае эскалации боевых действий в отношении Ливана, на регион обрушатся разрушительные и трагические последствия.


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