Опубликован рейтинг 10 злостных прогульщиков ВРУ, - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Ведомство проанализировало парламентские заседания с 27.11.14 по 01.11.17. Всего прошло 351 заседание в здании Верховной Рады. Рейтинг депутатов выглядит следующим образом:

- Ярош пропустил 292 заседания ВР и Белецкий - 328, они занимают первые места

- Клюев - 310 и М. Добкин - 293 находятся на второй строчке

- Онищенко - 294 и Д. Добкин - 286 на третьем пьедестале

- Богуслаев - 223, Чепинога - 250, Левочкина - 162, Жеваго - 255 в заключении списка

Как выяснилось, многие из этих депутатов уже давно покинули границы нашей страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно КИУ зафиксирован подвоз избирателей и попытки выдать бюллетени без паспорта во время выборов в ОТГ 2017 года.