Опубликован рейтинг 10 злостных прогульщиков ВРУ, - ФОТО

Комитет избирателей Украины опубликовал список депутатов, которые пропустили наибольшее количество заседаний украинского парламента.
Об этом сообщает пресс-служба КИУ.
Ведомство проанализировало парламентские заседания с 27.11.14 по 01.11.17. Всего прошло 351 заседание в здании Верховной Рады. Рейтинг депутатов выглядит следующим образом:
- Ярош пропустил 292 заседания ВР и Белецкий - 328, они занимают первые места
- Клюев - 310 и М. Добкин - 293 находятся на второй строчке
- Онищенко - 294 и Д. Добкин - 286 на третьем пьедестале
- Богуслаев - 223, Чепинога - 250, Левочкина - 162, Жеваго - 255 в заключении списка
Как выяснилось, многие из этих депутатов уже давно покинули границы нашей страны.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно КИУ зафиксирован подвоз избирателей и попытки выдать бюллетени без паспорта во время выборов в ОТГ 2017 года.